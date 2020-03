Janette Bertrand dévoile une mignonne photo de son arrière-petite-fille

Janette Bertrand a dévoilé une mignonne photo de sa sixième arrière-petite-fille prénommée Charlie!



La star de 94 ans a précisé qu'elle n'ira pas visiter le bébé dans les prochaines semaines et respectera les consignes de sécurité du gouvernement Legault. Elle en a également profité pour lancer un message important aux personnages âgées en pleine pandémie de coronavirus.



«J'aimerais tellement ça la serrer dans mes bras. Je ne le ferai pas. Je n'irai pas la voir. Par respect pour elle, pour sa famille, ses parents et ses grands-parents. C'est important. Écoutez ce que Monsieur Legault nous dit chaque jour à 13h. Moi je ne le ferai pas, et je suis une rebelle. Je demande à toutes les rebelles de mon âge, et plus jeune, de se mettre en ordre obéissance.»



Écoutez les sages paroles de l'écrivaine et animatrice ci-dessous :









Plusieurs personnalités connues ont aussi enregistré des messages pour sensibiliser les personnes âgées à rester à la maison pendant la crise, dont Marie-Claude Barrette, France Castel et Julie Snyder.













Le premier ministre du Québec a aussi demandé aux influenceurs de rappeler aux jeunes qu'il faut prendre la crise du COVID-19 au sérieux et rester à la maison le plus possible. Voyez leurs messages ici!



