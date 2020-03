Jay Du Temple vous invite à un 5 à 7 chic en direct sur Instagram!

Comme nous tous, Jay Du Temple est présentement en isolement chez-lui pour éviter la propagation de la COVID-19!



Le populaire humoriste nous propose un 5 à 7 chic vendredi soir en direct sur son compte Instagram officiel. C'est simple : on se met tous sur notre 36 et on se change les idées!



Jay a révélé plus de détails concernant sa fabuleuse initiative en entrevue à On est tous debout sur les ondes de Rouge : «Il y a des limites à porter des joggings et des cotons ouaté. En quarantaine chacun de notre bord c'est le fun au début, mais à un moment donné, on a des downs passagers, un peu sans le savoir pourquoi... Aujourd'hui, on va s'habiller propre comme on peut, une cravate ou un beau t-shirt, il n'y a pas de problème, on accepte tout le monde! C'est un peu une manière de se sentir un peu ensemble dans ce moment d'isolement.»



L'animateur d'OD invite également ses fans qui le peuvent de faire un don à Moisson Montréal, une banque alimentaire à Montréal qui vient actuellement en aide aux gens dans le besoin pendant cette crise.



Étant donné les circonstances, les fans d'Occupation Double se posent plusieurs questions concernant la prochaine saison de l'émission, qui devrait être tournée l'automne prochain au Brésil. À ce sujet, Jay Du Temple s'est montré rassurant : «Pour l'instant, on reste calme, mais on suit les nouvelles de très près évidemment.»



À suivre! D'ici là, on se croise peut-être ce soir au 5 à 7 de Jay Du Temple!



