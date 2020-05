Jean Airoldi confie avoir un profil Tinder : «C'est mon divertissement de fin de soirée!»

Jean Airoldi se confie à propos de sa vie amoureuse dans le plus récent numéro du magazine 7 Jours.



Le populaire chroniqueur et designer de mode a révélé à sa bonne amie Saskia Thuot avoir créé un profil Tinder pendant le confinement. Même s'il prend son temps, il est toujours à la recherche de l'âme soeur!



«J'aurais dû me matcher avant que le virus arrive! C'est mon divertissement de fin de soirée! Ça m'amuse, mais il n'y a rien de sérieux pour l'instant. Je suis en mode projets et famille. Et entendons-nous: avec la COVID-19, l'amour va attendre. Ça viendra au bon moment; rien ne presse.»

On souhaite à la vedette de trouver la perle rare!



Rappelons que Jean Airoldi est le papa de deux jeunes filles, Lily-Rose et Stella-Ève! Elles sont magnifiques, n'est-ce pas?



Jean Airoldi s'est récemment lancé dans la production de masques non médicaux. Pour l'instant, la collection n'est disponible qu'en ligne. Pour chaque masque vendu, le chroniqueur versera 1$ au Chaînon, qui vient en aide aux femmes en difficulté.



