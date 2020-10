Jean-François Breau porte-parole pour une excellente cause!

Jean-François Breau a l'environnement à coeur!

C'est pourquoi il a de nouveau accepté cette année d'être le porte-parole de la Semaine québécoise de réduction des déchets!

Le chanteur et animateur a donné le coup d'envoi à l'événement ce matin. Au cours d'une conférence de presse virtuelle, Jean-François Breau a déclaré qu'il était très fier de représenter cette semaine importante qui célèbre son 20e anniversaire en 2020. La star a expliqué que cet événement a comme mission d'inviter le public à réfléchir et à repenser leur façon de consommer afin de créer le moins de déchets possible.

Vous pouvez jeter un oeil à la vidéo de lancement de la Semaine québécoise de réduction des déchets! :

Du 17 au 25 octobre, Jean-François Breau et toute l'équipe vous invitent à participer aux différentes activités.

Les écoles, les citoyens et les entreprises peuvent entre autres adopter la charte de 20 engagements destinée à nous guider dans nos efforts de consommation responsable et de réduction des déchets. Vous pouvez voir tous les détails sur cette initiative nommée « Code Z » sur le site officiel de l'événement.

De plus, les petits et les grands peuvent y découvrir d'autres activités ainsi qu'une foule de trucs et astuces gratuitement.

Lancement officiel de la SQRD 2020

On lève notre chapeau à Jean-François Breau, porte-parole de la 20e édition de la SQRD qui se tiendra du 17 au 25 octobre 2020.

