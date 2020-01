Jean-Michel Anctil vend sa somptueuse demeure ancestrale de Boucherville

Maison de stars à vendre... des intéressés?

Le prix demandé: 1 349 000 $!



Remax Québec

Remax Québec

Remax Québec



Jean-Michel Anctil vient tout juste de mettre sa somptueuse demeure ancestrale de Boucherville à vendre! La magnifique propriété, qui a été construite en 1870, est totalement charmante, coquette à souhait, et ne manque vraiment pas de cachet!

«LE VIEUX VILLAGE, propriété ancestrale rénovée avec soin pour un heureux mariage de cachet historique et de confort contemporain. Plusieurs détails architecturaux s'offrent au regard dont les poutres de bois apparentes et les plafonds cathédrales. Les matériaux brutes côtoient de plus raffinés pour une élégante harmonie des finis. À découvrir!», peut-on lire comme descriptif.



Remax Québec

Remax Québec

Remax Québec

Remax Québec

Remax Québec

Remax Québec

Remax Québec

Remax Québec

Remax Québec

Remax Québec

Remax Québec



Située dans le Vieux-Boucherville, la superbe demeure ancestrale comporte quatre chambres, trois salles de bain et elle se trouve sur un terrain de plus de 28 000 pieds carrés!



Remax Québec

Remax Québec



Le sous-sol de rêve est parfait pour ceux qui souhaitent relaxer et s'amuser puisqu'on y retrouve une salle de cinéma/salle de jeux, une salle d'exercices et un sauna!



Remax Québec

Remax Québec

Remax Québec

Remax Québec



Voyez plus de photos!





Remax Québec

Remax Québec

Remax Québec

Remax Québec

Remax Québec

Remax Québec



Pssst! Charles Lafortune et Sophie Prégent ont vendu leur maison de 2 millions de dollars à Boucherville!



Vous aimerez aussi: