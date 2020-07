Jean-Philippe Dion célèbre 17 ans d'amour avec une adorable photo!

Pour Jean-Philippe Dion, le 9 juillet n'a rien d'une date ordinaire!

La star québécoise et son amoureux, Martin Boisclair, ont commencé à sortir ensemble à cette date en 2003! Cela fait donc maintenant 17 ans qu'ils sont en couple.

Afin de souligner cet anniversaire, Jean-Philippe Dion a partagé une superbe photo d'eux ensemble sur Instagram :

« 17 ans pis toutes nos dents. 💙 », a simplement écrit l'animateur et producteur québécois avec l'adorable cliché.

De son côté, le conjoint de Jean-Philippe Dion a lui aussi souligné leur anniversaire en image :

Ils sont trop beaux ensemble!

On leur souhaite plusieurs autres décennies d'amour! Et pour voir plus de photos des amoureux, on vous invite à revoir ces souvenirs de leur voyage au Mexique l'hiver dernier!

Karine Paradis

