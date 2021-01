Jérémy Demay publie une rare photo avec son amoureuse et sa petite fille

Jérémy Demay a illuminé notre fil d'actualités Instagram cette semaine!

Eh oui, le sympathique humoriste a profité de la nouvelle année qui commence pour souhaiter ses meilleurs voeux à ses fans. Au passage, Jérémy a publié une adorable - et rare - photo en compagnie des deux femmes de sa vie: sa conjointe Marie Beauchemin ainsi que leur petite princesse Loa!

«On a commencé l’année 2020 en pyjama, et on s’est pas changé depuis. 😆

Bon début d’année 2021!», dévoile-t-il via Instagram, collé à Marie et Loa, dans des pyjamas agencés aux couleurs du temps des Fêtes.





On doit dire que la petite Loa est adorable à souhait et qu'on adore découvrir de mignons clichés d'elle sur la page Instagram de son fier papa!





Pour le nouvel An, le populaire humoriste a d'ailleurs surpris l'un de ses fans avec un appel Facetime!



