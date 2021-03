Jérôme Couture et Frédérique Dufort : de nouvelles photos de leur fils!

Frédérique Dufort a dévoilé de nouvelles photos de son fils plus mignonnes les unes que les autres, cette semaine sur Instagram!

Sur les images, on peut voir l'heureux papa Jérôme Couture marcher dans la rue avec son beau Mathéo. Ce dernier a célébré son premier anniversaire en février dernier!



Voyez les publications de Frédérique Dufort, qui nous permettent de voir que l'adorable petit garçon a déjà bien grandi :



On craque!



Jérôme Couture et Frédérique Dufort ont révélé qu'ils sont fiancés, un peu plus tôt cette année, en entrevue avec le magazine La Semaine.



« Oui, nous sommes fiancés, depuis plus d’un an et demi. Nous ne l’avons pas dit publiquement. Nos fiançailles ont été intimes. On voulait quelque chose de discret. Des membres de nos deux familles y ont assisté! », avait confié l'actrice à la publication.



Longue vie à ce superbe couple! Ils sont si beaux ensemble!



