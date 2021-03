Jessie Nadeau d'OD Bali et son amoureuse posent en lingerie!

Jessie Nadeau et son amoureuse, Marie Gagné, sont nos vedettes du jour!

L'ex-candidate d'Occupation Double Bali et la participante de Célibataires à boutte à Canal Vie ont partagé de nouvelles photos professionnelles sur lesquelles apparaîssent en lingerie fine!

Les amoureuses ont pris la pose devant la lentille du talentueux photographe montréalais Ville de pluie.

Les portraits des jeunes femmes sont à la fois sensuels, puissants, raffinés et romantiques!

Voici les magnifiques photos de Jessie Nadeau et Marie Gagné en déshabillés de dentelle :

Utilisez les petites flèches blanches, à droite au centre de la publication, pour voir les autres photos.

Avec les photos, Jessie a écrit ceci :

« Douceur, écoute, compassion 💞 ⁣ Elle a dit: « Ma nouvelle passion est de combattre le système patriarcal avec toi ⚔️ »⁣

Fuck oui!

It feels good to be with someone who cares as much as I do, who has this fire inside her too. Powerful flames driving her to make a change, use her voice, and fight for a brighter future. 🔥⁣ »

De son côté, Marie a souligné à quel point elle est heureuse depuis que son amoureuse est dans sa vie :

« Cette femme m’inspire à chaque instant. Elle est forte, vraie, intelligente, touchante, ambitieuse & I could go on and on. Sans oublier toutes les femmes merveilleuses qui m’entourent! Je suis réellement chanceuse. C’était mon moment cheesy d’la semaine, thank yew • »

Rappelons que les deux stars de télé-réalité ont confirmé leur relation au début de l'année 2021. Vous pouvez revoir leur adorable publication annonçant qu'elles sont en couple dès maintenant!

Vous aimerez aussi: