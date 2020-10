Jocelyne Cazin lève le voile sur sa vie homosexuelle

Jocelyne Cazin vient de lancer sa biographie intitulée Ma véritable identité.

De passage à Deux filles le matin cette semaine, la célèbre journaliste a expliqué le titre de son livre et a levé le voile sur sa vie homosexuelle. Elle emploie ce terme car elle ne se considère pas totalement homosexuelle mais plutôt « à l'amour ».

Jocelyne Cazin a expliqué à Marie-Claude Barrette qu'elle avait fait la rencontre d'une femme après que les deux principaux hommes de sa vie l'aient rejetée.

Voici ce touchant moment de télévision dans lequel la star s'ouvre sur cette facette de sa vie qu'elle a longtemps cachée au public :

« Pendant plus de 20 ans, moi, j’ai vécu avec des femmes, parce que les principaux hommes de ma vie, dans les années 70, m’ont rejetée parce que j’ai pris du poids. J’ai pris 50 livres en 6 mois. Quand je suis revenue de l’Ouest Canadien, comme je disais souvent, je roulais! Et mon père m’a rejetée et ensuite, mon amant m’a rejetée. Puis j’ai rencontré un bel Iranien, qui lui ne m’a pas rejetée mais ça s’est arrêté parce qu’il vivait aux États-Unis. Puis au bout de deux ans, ce sont les bras d’une femme qui se sont ouverts vers mois. Et j’ai dit "Tiens, pourquoi pas" et j’ai commencé ma vie homosexuelle. »

Jocelyne Cazin ajoute que depuis la sortie de sa biographie, elle se sent réellement plus libre et plus légère. Elle est heureuse de finalement pouvoir partager sa véritable identité avec ses lecteurs.

