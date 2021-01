Joël Legendre partage une adorable vidéo de ses 3 enfants!

Joël Legendre nous a touché droit au coeur, ce week-end, en partageant une adorable vidéo de ses enfants!



Sur les images, on voit son fils Lambert et ses jumelles Anaïs et Marion danser ensemble devant la télévision. Un pur moment de joie en famille!



« Quand mes trois enfants jouent ensemble, mon cœur fait 1000 tours...

Surtout quand on vient de dépoussiérer et d’installer dans mon bureau Just Dance à la Wii! »

Ils sont si beaux tous ensemble!

Le fier papa a récemment fait un bilan de sa dernière année sur son compte Instagram. Dans un message inspirant, le populaire animateur a expliqué que la pandémie de COVID-19 lui a permis de passer du temps de qualité avec ses enfants.



On pourra entendre Joël Legendre tout l'hiver à Véronique et les Fantastiques sur les ondes de Rouge!



Rappelons qu'en raison du couvre-feu, en vigueur partout au Québec, l'émission de radio favorite des Québécois débute maintenant à 15h30. En commençant plus tôt, Véronique Cloutier et ses collaborateurs pourront rejoindre le plus grand nombres d'auditeurs possible!



