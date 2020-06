Joël Legendre partage une rare photo avec son amoureux et leurs trois enfants!

Le sympathique animateur a profité des célébrations de la fête des Pères pour nous partager un cliché des plus attendrissants aux côtés de son amoureux et de leurs trois enfants!

C'est via Instagram que Joël Legendre a dévoilé une adorable photo en compagnie de l'homme de sa vie, Junior Bombardier, et de leurs mignons enfants: les jumelles Anaïs et Marion, ainsi que l'aîné de la famille, le plus que souriant Lambert!



Instagram Joël Legendre



On craaaque! La petite famille est à croquer!





Lors du week-end caniculaire dernier, on a pu découvrir un autre cliché plus que mémorable alors que la belle Émily Bégin a dévoilé une rare photo de son amoureux et ses quatre enfants sous les palmiers, en voyage!

Guy A. Lepage a lui aussi profité de la fête des Pères pour poser avec ses trois enfants (dont une rare photo avec son fils Théo)!



