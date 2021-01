Joël Legendre publie une rare photo avec ses 3 enfants!

Joël Legendre a illuminé notre fil d'actualités, ce week-end, en posant avec ses 3 enfants!



Le populaire animateur a publié un rare cliché avec son fils Lambert et ses jumelles Anaïs et Marion. Sur l'image, on peut voir Joël Legendre et ses enfants poser dans la neige. Leur bonheur est contagieux!



Voici l'adorable portrait de famille :



En légende de sa publication, Joël Legendre fait un bilan de sa dernière année et explique que la pandémie de COVID-19 lui a permis de passer du temps de qualité avec ses enfants : « Et si l’année que l’on s’apprête à terminer n’avait pas été que limitation et contentement? Si elle avait été aussi bénéfique? 2020, tu m’auras par-dessus tout, permis de passer du temps de qualité avec mes enfants comme jamais auparavant. Pendant plusieurs mois, on a mangé toute la famille réunie autour de la table; l’ado de 17 ans, les filles de 6 ans et les deux papas. Chose qui ne se produisait pas si souvent avant… Je suis aussi replongé pendant 6 mois dans un de mes premiers jobs d’été alors que j’étais adolescent; celui d’être moniteur de terrain de jeu. Et j’y ai pris un plaisir fou! 2020, tu m’as confronté sur ma faculté à chercher le beau et le meilleur dans toutes situations. Tu m’as proposé un confinement mais j’ai tenté de toutes mes forces de le transformer en ressourcement. Méditation, lecture et marche m’ont donné un souffle nouveau, chaque jour qui recommençait. Ma mère me dit depuis des années : Ceci aussi passera… Alors que cette année où j’ai dû lâcher prise face à l’impossibilité de tout contrôler, passe… mais je garde en moi les leçons qu’elle m’a apprises. Je nous souhaite pour la prochaine année pas tant de chose dans le fond, juste l’essentiel : de la douceur, du respect pour soi et pour les autres, de l’amour et du pardon face à soi-même. C’est en commençant par soi que tout ça émane partout autour de nous… Bienvenue 2021… »



Quel message inspirant!



Sur une autre note, Joël Legendre nous a touché droit au coeur en novembre dernier en reprenant le succès Endless Love avec Mélissa Bédard à Véronique et les Fantastiques.



On vous invite à réécouter le magnifique duo ci-dessous :



