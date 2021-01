Jonas Tomalty : un hommage touchant à son amoureuse!

Jonas Tomalty a souligné l'anniversaire de sa conjointe Carmen D'Astous avec amour, cette semaine!



Afin de lui souhaiter bonne fête, le célèbre chanteur a publié une sublime photo avec elle sur son compte Instagram!



« Joyeux anniversaire à mon amoureuse, mon amie, ma partenaire et à la meilleure mère de la planète. @i_am__carmen_ Je pourrais probablement vivre ma vie sans toi mais ce serait beaucoup moins amusant, moins rempli d'amour et avec moins d'aventures. Tu es incroyable. Je t'admire et t'aime sans fin. Je suis si heureux d’être à tes côtés pour ton anniversaire ❤️ », a-t-il écrit en légende de sa publication.



Voyez le magnifique portrait de Jonas Tomalty et son amoureuse :



Quel superbe couple! Ils sont si beaux ensemble!



Rappelons que le beau rockeur et son amoureuse ont accueilli leur premier enfant l'an dernier! Voici quelques adorables photos du petit Lennon Alexander Tomalty :



Quelle belle famille!



