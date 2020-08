Jonathan Roberge partage 7 hilarantes photos de famille!

Jonathan Roberge nous a fait sourire, cette semaine sur Instagram!

Lundi, l'humoriste et animateur est allé au Zoo de Grandby avec son amoureuse et leurs enfants. Entre l'observation des hippopotames et des kangourous, Jonathan Roberge, sa blonde Léa et les jeunes Jules et Xavier ont décidé de faire une photo de famille.

Une idée qui semble toujours bien simple et facile qui, en réalité, n'est jamais un franc succès... et surtout pas du premier coup!

Après d'innombrables tentatives de photos, Jonathan Roberge a partagé le résultat hilarant sur Instagram :

Wow!

Si vous voulez rire davantage, on vous invite à revoir les photos de famille d'Ariane Moffatt. La chanteuse, son amoureuse et leurs trois enfants ont eux aussi eu beaucoup de difficultés à faire un portrait où tout le monde sourit calmement!

