Jonathan Roberge : son fils est complètement guéri de son cancer

Jonathan Roberge a annoncé une bonne nouvelle dimanche soir sur le plateau de Tout le monde en parle. Son fils Xavier, a qui on avait diagnostiqué un cancer du cerveau en novembre dernier, est complètement guéri.



Dans les derniers mois, le petit garçon a reçu une série de traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Il a aussi dû être opéré à la tête pour se faire retirer une masse de la taille d'un avocat.



«Cette semaine, on s’est fait annoncer qu’il n’y avait plus de trace du cancer dans la tête de mon fils. Je suis sans mot. Hier, c’était mon anniversaire, j’avais mon fils à ma table. Et cette semaine, c’est sa fête. Il va avoir 11 ans. Et si tu m’avais dit au mois de novembre : ″Vous allez manger ensemble, il va avoir ses cheveux, tout va être correct″, je ne t’aurais jamais cru. C’est là», a confié l'humoriste à Guy A. Lepage.



Quelle bonne nouvelle!

On envoie tout notre amour au jeune Xavier, qui a fait preuve d'énormément de courage et de résilience dans la dernière année, ainsi qu'à ses parents, Jonathan et Léa.



Ce week-end, Alexandre Champagne a souligné l'anniversaire de son grand ami Jonathan Roberge en lui rendant un touchant hommage sur les réseaux sociaux. Il a également invité ses abonnés à devenir donateur de première ligne à Sainte-Justine pour leur campagne en cours.



«Sur cette photo, vous apercevez un gars que j'adore • Un gars fort, courageux, tenace, drôle, intelligent et avec qui j'ai eu de merveilleux moments, puis a droite, vous avez un osti de laid barbu qui fait des fautes d'orthographe • En plus, aujourd'hui c'est sa fête, à @jonathanroberge • 47 ans et zéro en forme • Jo est une des rares personnes dans ma vie à qui je donnerais la mienne sans hésiter • Jo c'est le dernier couché, le premier levé. Jo c'est celui qui travaille le plus fort. Jo c'est le seul que je connaisse qui a une plus grand yeule que moi, de qui je bois les paroles à chaque fois qu'il raconte une anecdote. Il me fascine • Les derniers mois ont pas été de tout repos, parce que le beau Xavier a dû se faire opérer et traiter pour le cancer, sous les bons soins de @zanderweil au @chustejustine • Alors de deux choses l'une ; Bonne fête mon chum, je t'aime d'un amour profond et véritable • Puis, bonne nouvelle, Xavier est maintenant sur la voie de la guérison • Donc pour ta fête, Jo et pour ta santé, Xavier, je vous donne cette publication pour encourager les gens à devenir donateur de première ligne à Sainte-Justine pour leur campagne en cours, à laquelle @zanderweil ajoutera 100 000$ de ses poches, pour venir en aide aux enfants malades et à leur famille, durement touchés par la crise • Je serai toujours là pour vous ♥️ (PS : Ça faisait longtemps Jo que j't'avais pas vu sourire de même, ça m'fait du bien)»



