Jonathan Roberge vend sa superbe maison de Mont-Saint-Hilaire!

Jonathan Roberge vend sa grande maison de Mont-Saint-Hilaire!

La propriété, qui compte 5 chambres et un gym, pourrait être à vous pour la somme de 559 000 $!

L'humoriste et animateur a publié l'annonce sur sa page Facebook officielle, invitant ceux qui seraient intéressés à le contacter!

Voici le petit mot de Jonathan Roberge et quelques photos de sa maison à vendre :

https://duproprio.com/

« Je m’en vais utiliser ma page pour un truc perso! Nous vendons notre belle demeure de Mont St-Hilaire. Tu cherches de quoi pour ta famille ou bien tu connais quelqu’un qui se cherche dans ce coin là, les visites sont samedi! Écrivez-nous sur le site! »

Voici la description officielle de l'annonce sur le site immobilier :

Magnifique maison à deux étages avec piscine creusée et garage situé dans un secteur paisible (La Pommeraie) au pied du Mont-St-Hilaire. À proximité d'écoles, de parcs et de garderies, cette demeure est l'idéal pour une famille. Cinq chambres à coucher, dont une énorme chambre des maîtres. Air climatisé centrale, aspirateur central, foyer au bois, gym au sous-sol et belle grande cour. Train de banlieue et transport en commun à proximité.



Pour en savoir plus et voir d'autres photos, rendez-vous sur le site de Du Proprio.

