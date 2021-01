José Gaudet révèle que sa blonde était son « kick » de jeunesse!

José Gaudet a dévoilé un détail croustillant sur sa relation amoureuse, cette semaine en entrevue : il avait le « kick » sur elle quand il était adolescent!

Le célèbre humoriste et sa belle Andrea, avec qui il est en couple depuis deux ans, se sont connus il y plus de 20 ans.

Dans le nouveau numéro du magazine 7 Jours, Josée Gaudet confie qu'en réalité, Andrea était l'amie de sa soeur quand ils étaient jeunes... et qu'ils avaient le béguin l'un pour l'autre! Ils ne sont toutefois restés qu'amis, et leur relation ne s'est développée que plusieurs dizaines années plus tard.

Voici ce qu'a confié José Gaudet à ce sujet :

« J’ai rencontré ma blonde pour la première fois il y a 23 ans. Elle était une amie de ma sœur. À l’époque, on avait un petit kick l’un pour l’autre, mais rien n’était arrivé.

Dans les dernières années, on habitait dans la même ville. On se croisait donc deux ou trois fois par année, au dépanneur ou à l’épicerie. Chaque fois, on prenait des nouvelles l’un de l’autre. On est ainsi restés en contact. Il y a quelques années, on est tous les deux redevenus célibataires en même temps, et on a finalement décidé de se donner une chance.

Ma blonde m’a confié, à nos débuts, que ça faisait 23 ans qu’elle attendait ça. »

On craque! Quelle belle histoire!

Karine Paradis

Rappelons que José Gaudet a eu deux enfants avec son ex-femme, Satine et Isaac. Ils sont maintenant âgés de 16 et 18 ans.

