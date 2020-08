Josée Boudreault change de tête et c'est magnifique!

Josée Boudreault a un tout nouveau look!

Après de nombreuses années à porter ses cheveux bruns sur le côté, la star québécoise vient d'adopter le toupet!

La conférencière a dévoilé sa nouvelle tête sur Instagram, cette semaine... et ça lui va à merveille!

Voici la nouvelle coupe de Josée Boudreault :

Elle est tellement belle!

La star a partagé cette photo dans le but de promouvoir les bracelets de la campagne de Coeur + AVC, un organisme visant à sensibiliser le public et financer la lutte contre les maladies du cœur et l’AVC. Voici le petit mot de Josée Boudreault concernant cette belle initiative :

« Les fameux bracelets pour Coeur + AVC sont de retour dès aujourd’hui dans tous les Jean Coutu! 10$ seulement. Ils viennent avec une carte qui rappelle des signes de l’AVC. Donnez en aux gens que vous aimez, vous pourriez sauver leur vie. Les profits amassés grâce à Un bijou de vie financeront les prochaines découvertes médicales et permettront à plus de personnes de vivre plus de moments avec les gens qu’elles aiment. »

Rappelons qu'en juillet 2016, Josée Boudreault subissait un premier AVC qui allait changer sa vie et celle de son conjoint, Louis-Philippe Rivard. Elle est d'ailleurs revenue sur cet événement bouleversant, ce mois-ci dans une touchante vidéo à revoir par ici.

