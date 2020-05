Josée Boudreault rayonne aux côtés de ses enfants sur une superbe photo souvenir

Josée Boudreault a été prise d'un élan de nostalgie aujourd'hui!



La populaire animatrice et conférencière a partagé une superbe photo souvenir aux côtés de ses filles Anabelle, Flavie et Chloé.



«Souvenir de 2012. On est toujours aussi bien tous ensemble. ❤️❤️❤️», a écrit la vedette en légende de sa publication.



Voici le magnifique portrait :



Cette semaine, Josée Boudreault et sa famille ont partagé une photo de leur première sortie en famille depuis le début du confinement. La star, son amoureux et ses enfants ont dégusté une délicieuse crème glacée!



«Ce soir c’était notre première sortie de famille depuis le confinement. Un blizzard chez Dairy Queen!!!! Chloé ne voulait pas qu’on la montre donc puisqu’elle étudie en cinéma, je lui ai mis la tête de Xavier Dolan 😂»



Quelle belle famille! On les aime d'amour! Voyez maintenant 3 sublimes clichés de Flavie, la plus jeune de la famille!



