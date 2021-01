Josélito Michaud : un hommage touchant à sa femme Véronique Béliveau!

Josélito Michaud nous a touché droit au coeur, ce week-end!



Le populaire animateur a rendu un hommage touchant à son épouse Véronique Béliveau à l'occasion de son anniversaire. En couple depuis 27 ans, les amoureux filent toujours le parfait bonheur!



Voici son texte complet :



« Ma chère Véronique,

L'an dernier, nous étions une cinquantaine d'amis à te célébrer dans notre maison,

pour tes soixante-cinq ans, lors d'un party surprise que notre fille t'a si bien organisé. Cet événement festif et chaleureux me paraît loin, très loin. C'était le temps où nous pouvions vivre innocemment, juste avant que dame Covid prenne ses aises et vienne foutre le bordel dans nos vies. Peut-être que tout ça est arrivé pour comprendre tous et chacun l'essentiel, l'amour. Je rêve du jour où nous pourrons tous nous réunir de nouveau.

Tu es une personne exceptionnelle, dévouée et aimante. Ça va faire 27 ans en juin que je partage ton quotidien, c'est un réel privilège. Notre amour a su traverser les années avec les hauts et les bas inhérents à la vie. L'usure n'a pas eu raison de notre lien si fort et si précieux.

Depuis une quinzaine années tu travailles avec moi dans plusieurs de mes projets et de te savoir tout prêt, me rassure. Tu es tellement douée.

Même si tu ne chantes plus, ta voix m'enchante. Dire que tu étais mon idole de jeunesse. Je rêvais en silence de pouvoir te rencontrer. J'étais loin de m'imaginer que tu allais m'aimer au point d'accepter de m'épouser et d'aller au bout du monde cueillir Àntoine et Yasmeena dans leur terre d'origine, le Vietnam.

Je te souhaite longue vie, un peu égoïstement pour la partager avec toi le plus longtemps possible.

Je t'aime encore et encore! », a-t-il écrit.







Comme c'est touchant!



Toute l'équipe d'enVedette souhaite un superbe anniversaire à Véronique Béliveau!





Karine Paradis



Par ailleurs, Josélito Michaud prépare actuellement une nouvelle série originale bouleversante, intitulée Le chaos! La fiction racontera l’histoire de plusieurs jeunes adultes et de leur entourage, dont la vie change dramatiquement lorsqu’une tragédie survient pendant un concert de l’artiste INVO, joué par le chanteur Simon Morin (qu'on a pu découvrir à Star Académie, La Voix et The Voice en France). Découvrez tous les détails ici!





