Julie Houle s'ouvre pour une rare fois sur sa rupture

Julie Houle s'est ouvert pour la première fois sur sa rupture, cette semaine en entrevue.

La populaire animatrice et le père de ses 4 enfants se sont séparés l'été dernier. Ils étaient en couple depuis 20 ans.



En entrevue avec le magazine 7 Jours, la coanimatrice de La poule aux oeufs d'or revient sur cette épreuve difficile.



Voici ce qu'a déclaré la vedette québécoise à ce sujet :



« J’ai été en couple 20 ans, mais l’été dernier, mon chum et moi, on s’est séparés. Je l’avais rencontré à 18 ans, et il était mon premier amoureux. On s’est mariés en 2008 et on a eu quatre beaux enfants qui ont 11, 9, 8 et 4 ans. Ce qu’on retient, c’est qu’on sera des parents toute notre vie: nos enfants restent notre priorité. [...]



Une séparation, c’est comme une tempête. Il y a des journées ensoleillées, mais il y en a des nuageuses. Comme ça fait déjà quelques mois, la tempête est passée et tout le monde va mieux. Je n’entrerai pas dans les détails par respect pour nos enfants et nos familles, mais je peux dire qu’à travers la pandémie et notre séparation, résilience est le premier mot qui me vient quand je pense à mes enfants. »



On souhaite le meilleur à Julie Houle pour la suite!



Rappelons que l'animatrice sera à la barre de La poule aux oeufs d'or cet hiver aux côtés de Sébastien Benoit. D'ailleurs, l'émission sera de retour ce dimanche à TVA! Soyez toutefois avertis : la case horaire de la populaire émission a changé!





Page Facebook de La Poule aux oeufs d'or



