Julie Perreault est sublime dans une magnifique robe rose!

Julie Perreault est notre vedette du jour!



La populaire comédienne et photographe était sublime, cette semaine, sur le plateau de l'émission À tour de rôles!



La populaire comédienne et photograhe rayonnait dans une magnifique robe rose sur le plateau de l'émission de Marie-Ève Janvier.



Vêtue d'une magnifique robe rose, la star était renversante!



Voici le look chic et élégant de Julie Perrreault :



Elle est tellement belle!



Parlant de Julie Perreault, elle a retrouvé l'amour! Qui est l'heureux élu? Il s'appelle George Kontogiannis! C'est d'ailleurs via la page Facebook du comédien qu'on a appris que les tourtereaux étaient officiellement «en couple», en mai dernier. Voyez plus de photos ici!







Facebook de George Kontogiannis



La talentueuse Julie Perreault a récemment photographié vos stars préférées pour la campagne Noeuvembre. Voyez les superbes clichés ici!



