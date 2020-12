Julie Ringuette dévoile une magnifique photo d'allaitement

Julie Ringuette a partagé un portrait rempli de douceur, cette semaine sur Instagram.

Sur la photo, on peut voir l'heureuse maman en train d'allaiter. Comme vous l'avez probablement vu passer sur enVedette, Julie Ringuette et Pascal Morrissette ont accueilli leur deuxième fille le 20 novembre dernier.

La nouvelle photo partagée par l'animatrice et comédienne est en fait un gros plan du bébé en train de boire. Au moment de la publier, Julie Ringuette a précisé que c'était son aînée, la belle Sam, qui s'était improvisée photographe!

Voici l'adorable photo en question :

« Sam Morrissette qui photographie sa petite sœur, l’instant d’un boire! ❤️ #breastfeedingmama #normalizebreastfeeding #lamourdunevie❤️ #Samn’estpasjusteunetomate #SamEstuneExcellentePhotographe »

Un doux moment mère-fille immortalisé par une fière grande soeur!

Cette dernière est née au moins de juin 2018.

Elle a donc près de deux ans de différence d'âge avec sa soeur. La belle Sam est réellement heureuse de voir sa famille s'agrandir.

Vous pouvez d'ailleurs le voir sur cette superbe photo des deux petites soeurs qui se collent tendrement!

Suite à la naissance de sa première fille, Julie Ringuette nous avait confié qu'elle était comblée par son rôle de maman:

« C’est fou! J’adore tellement la vie de maman, j’aime ma petite fille! Le papa est complètement gaga. En plus, c’est une petite vedette d’Instagram déjà (rires), les gens l’adorent. Je ne me suis empêchée de rien… je m’entraîne, je travaille, je voyage… et elle suit! C’est un bon bébé, elle est très relaxe et dispo, elle suit notre rythme. Elle est souriante, elle n’est pas malade, pas chialeuse, elle est très curieuse! »

Une magnifique famille à qui l'on souhaite tout le bonheur du monde!

Vous aimerez aussi: