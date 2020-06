Julie Ringuette dévoile une première photo de son joli baby bump

Julie Ringuette et Pascal Morrissette nous ont annoncé la semaine dernière, dans une vidéo totalement touchante, qu'ils allaient être à nouveau parents!

Alors que bébé numéro 2 est en route, la belle animatrice et comédienne en a profité pour nous dévoiler pour la toute première fois son joli ventre rebondi via Instagram. D'ailleurs, Julie a fait une pierre deux coups en annonçant qu'elle quittait la radio afin d'avoir un horaire plus stable pour se préparer à la venue au monde de son deuxième enfant!

«J’ai choisi de quitter la belle et L’EXTRAORDINAIRE équipe de Debout les comiques. C’était mon dernier matin avec vous, hier, et je veux vous dire merci! ❤️ Je désire être une maman fraîche, dispose et reposée! Une bédaine #2, ça prend rapidement de l’ampleur! 🤰🏼 Je quitte pour avoir un horaire moins handicapant: chapeau à tous ceux qui font de la radio avant le lever du soleil ! 🌙 Je quitte pour être une actrice fraîche, dispose et reposée! J’ai soif de jouer, de chanter, de performer! 🎬 J’ouvre la porte à de nouveaux défis! Je ne joue pas au poker, mais cette fois-ci, je dis à la vie: ALL IN! 🧘🏼‍♀️ Merci beaucoup à tous ceux qui m’ont acceptée, adoptée et à ceux qui s’ennuieront de mon rire...vous êtes masos ! 😂», confie-t-elle.





Après avoir mis au monde la petite Sam, qui aura bientôt deux ans, le couple accueillera sous peu un deuxième enfant dans la famille!





