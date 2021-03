Julie Ringuette dévoile une superbe photo en train d'allaiter!

Julie Ringuette nous a touché droit au coeur, cette semaine, sur Instagram!



La populaire animatrice et comédienne a partagé une superbe photo avec son bébé.

Comme vous l'avez probablement vu passer sur enVedette, la star et son amoureux Pascal Morrissette ont accueilli leur deuxième fille le 20 novembre dernier.



Sur le portrait rempli de douceur, on peut voir l'heureuse maman en train d'allaiter sa petite Eva lors d'une séance photo.



Voici le magnifique portrait de Julie Ringuette et sa fille :



« M & M. Modern Mother. », a-t-elle écrit sous la légende de sa publication.

Rappelons que Julie Ringuette et Pascal Morissette sont également les parents de la belle Sam, née au mois de juin 2018. Elle a donc près de deux ans de différence d'âge avec sa soeur!



N'est-elle pas adorable?



Au niveau professionnel, on pourra retrouver Julie Ringuette à la barre de la nouvelle émission Elle a dit oui ce printemps sur Elle Fictions! Chaque semaine, elle invite une personnalité québécoise à revivre, en souvenirs comme en musique, les moments forts entourant le jour de son mariage. Découvrez maintenant les invités!



