Julie Snyder adopte la frange et ça lui va à merveille!

Julie Snyder est notre vedette du jour!



La célèbre animatrice et productrice a dévoilé sa nouvelle tête, mercredi soir, sur le plateau de son talk-show La Semaine des 4 Julie!



La star a adopté la frange, une des plus grandes tendances de la saison! Le résultat est magnifique et lui va à ravir.



Voici son tout nouveau look :





Noovo

Elle est absolument magnifique! Aimez-vous ce style capillaire?



Julie Snyder nous surprend chaque jour sur le plateau de son émission avec ses tenues plus originales les unes que les autres! La semaine dernière, elle était habillée en sapin de Noël!



Rappelons que jeudi 3 décembre, l'animatrice recevra des invités de marque à La semaine des 4 Julie, alors que l’album double Harmonium symphonique - Histoires sans paroles y sera lancé. Découvrez maintenant tous les détails sur cet épisode spécial qui promet.



