Julie Snyder épate avec deux superbes looks colorés!

Julie Snyder est notre vedette du jour!



La célèbre animatrice et productrice nous surprend toujours sur le plateau de La Semaine des 4 Julie avec ses tenues fashion et uniques. La vedette était magnifique pour ses dernières émissions de 2020 dans deux superbes looks colorés.



Tout d'abord, Julie Snyder était très stylée dans une création de Viktor&Rolf. Plusieurs stars internationales, dont Christina Aguilera, ont déjà porté les tenues de ce célèbre duo de designers. Voici la robe prestigieuse :

Elle est renversante!

Julie Snyder rayonnait également mercredi soir sur le plateau de son émission dans une robe bleue pour la finale du grand concours Talents bleus.



Voici la magnifique photo de la star :

Quel look préférez-vous?



Ne manquez pas la dernière de la saison de La Semaine des 4 Julie ce soir. On y apprendra l'identité de la troisième personnalité qui se joindra à Big Brother Célébrités!



Julie Snyder a attiré tous les regards lors de la grande finale d'OD Chez Nous dans une superbe robe noire. Découvrez maintenant son look!



