Julie Snyder : sa fille Romy a grandi et elle est magnifique!

Julie Snyder nous a touché droit au coeur, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux!



La célèbre animatrice a rendu hommage à sa fille Romy, qui célèbre son 12e anniversaire cette semaine.



Afin de souligner cette journée toute spéciale, la vedette a publié une superbe photo avec son enfant accompagné d'un texte touchant.



« Romy

12 ans et plus grande que maman



Elle est née vers 9 heures 9, le 19, elle pesait 9 livres.



12 ans : complices de mère en fille.



12 ans où chaque jour auprès d’elle, je me rappelle que la vie est belle.



Joyeux anniversaire Romy », a écrit la populaire animatrice sur son compte Instagram.



Voici le superbe cliché de Julie Snyder avec sa grande Romy :



Elle a tellement grandi! On lui souhaite un merveilleux anniversaire, nous aussi!



