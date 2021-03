Julie St-Pierre partage une magnifique photo en train d'allaiter!

La superbe Julie St-Pierre est notre vedette du jour!



De retour au tavail, la populaire animatrice a partagé une magnifique photo avec son bébé.

Comme vous l'avez probablement vu passer sur enVedette, la star et son amoureux Vincenzo ont accueilli leur deuxième enfant en décembre dernier.



Sur le portrait, on peut voir l'heureuse maman en train d'allaiter son petit Vasco. Ils sont si beaux ensemble!



Voici le superbe cliché de Julie St-Pierre et son fils :



« Multitâche. Ma première semaine de retour au (télé) travail est terminée. Je suis soulagée et rassurée de voir à quel point ça s’est bien fait. (Merci Vava!) Comme quoi, quand on est dedans, on trouve la force », a écrit Julie St-Pierre en légende de sa publication.

Rappelons que Julie St-Pierre et son mari sont également les parents de Lucio, qui a 6 ans!



Quelle belle famille!



Rappelons que Julie St-Pierre est à la barre de Rouge au travail, du lundi au vendredi à 8h20 et 13h, sur les ondes de 107,3 Rouge!



