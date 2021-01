Julie St-Pierre rend hommage à son père, un an après son décès

Julie St-Pierre a rendu un touchant hommage à son père, sur les réseaux sociaux.



Ce dernier est malheureusement décédé il y a un an, emporté par un cancer.



Samedi dernier, l'animatrice a eu de beaux souvenirs de celui qu'elle aimait tant en regardant En direct de l'univers consacré à District 31, les deux émissions favorites de son papa adoré.



Voici son texte complet :



« Il y a un an, je passais ma dernière soirée avec toi papa. Notre dernier repas ensemble et notre dernier verre de vin partagé, nos dernières paroles échangées et mon dernier « Bye pa’, bonne nuit, j’t’aime, à demain ». Ce soir, en regardant En direct de l’univers de District 31 (tes deux émissions préférées réunies) je penserai à toi, probablement en pleurant un peu. Je t’entendrai dans ma tête commenter les perfos, apprécier les coups de baguettes de Paul Brochu et la voix de Virginie. Je saisi encore mieux aujourd’hui ta passion pour la musique et ne pourrai jamais te remercier assez de me l’avoir transmise. Chaque fois que je chanterai maintenant, je me sentirai proche de toi. Lundi, ça fera 365 jours que tu es parti et plus le temps passe, plus je m’ennuie de toi papa...​ »



Toute l'équipe d'enVedette envoie ses pensées à Julie St-Pierre.

Rappelons que Julie St-Pierre et son amoureux Vincenzo ont accueilli leur deuxième enfant en décembre dernier. Le petit garçon, prénommé Vasco, est beaucoup trop mignon!







Vous aimerez aussi :