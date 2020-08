Julie St-Pierre révèle le sexe de son deuxième enfant!

Julie St-Pierre a dévoilé le sexe de son bébé, cette semaine, sur Instagram!



La populaire animatrice de Rouge et son époux, Vincenzo, attendent leur deuxième enfant ensemble!



La vedette a annoncé la nouvelle avec une photo de son échographie. Le petit Lucio aura un petit frère!

Voici la publication en question :



« C’est un GARÇON!!! Ça fait déjà quelques semaines qu’on le sait. Je fabrique un petit frère pour notre grand Loulou, c’est magique! ✨🌻 », a-t-elle écrit en légende de sa publication.



On est tellement contents pour Julie St-Pierre et son amoureux. On leur souhaite tout le bonheur du monde! Leur petit trésor verra le jour en décembre 2020!



Rappelons que Julie St-Pierre est à la barre de Rouge au travail, en semaine à 8h20 et 13h, sur les ondes de Rouge!



