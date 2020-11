Justin Morissette et Émilie Bierre rayonnent aux Îles de la Madeleine!

Justin Morissette et Émilie Bierre ont dévoilé deux nouvelles photos d'eux ensemble, cette semaine sur les réseaux sociaux!

Les amoureux se sont offert une escapade dans l'une des plus belles région du Québec : les Îles de la Madeleine!

Vêtus de leurs manteaux chauds et de leurs tuques, Émilie Bierre et Justin Morissette ont immortalisé l'une de leurs promenades au bord de l'eau. Avec la plage de sable doré, les vagues bleues et le ciel décoré de multiples nuages, les photos sont à couper le souffle! Et que dire des tourtereaux, qui semblent plus heureux que jamais!

Voici les photos en question ainsi que deux vidéos de leur balade, à voir en utilisant les petites flèches blanches au centre à droite de la publication :

Ils sont parfaits, tous les deux!

Véronique Cloutier, la belle-mère d'Émilie Bierre, a commenté avec un emoji aux yeux en coeurs! En quelques heures, la publication a récolté des tonnes d'autres commentaires ainsi que des milliers de mentions « j'aime ».

Et si vous regardez les photos à nouveau, vous remarquerez que Justin Morissette porte une tuque avec l'inscription « Différent comme toi ». Il s'agit des nouvelles tuques de la Fondation Véro & Louis!

Ces bonnets d'hiver, disponibles en deux modèles, seront mises en vente le 9 novembre prochain sur le site de la Fondation Véro & Louis.

Véronique Cloutier sur Instagram

Cet organisme mis sur pied par Véronique Cloutier et Louis Morissette construit des maisons spécialement conçues pour répondre aux besoins différents des adultes autistes de 21 ans et plus ayant besoin de soutien au quotidien.

On doit dire que Justin Morissette porte très bien la tuque Différent comme toi et nous donne le goût de se la procurer, nous aussi!

Vous aimerez aussi: