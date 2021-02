Justin Trudeau et Sophie Grégoire se déclarent leur amour pour la Saint-Valentin et on craque!

Justin Trudeau et Sophie Grégoire filent toujours le parfait amour!

Aujourd'hui, le premier ministre du Canada et sa femme ont profité de la fête de l'amour avec un grand A pour se déclarer leur flamme, partageant du même coup d'adorables photos ensemble.

«You’re my rock, you’re my partner, you’re my best friend. Happy Valentine’s Day, mon amour. xo

🇨🇦

Tu es ma douce moitié, tu es ma partenaire, tu es ma meilleure amie. Joyeuse Saint Valentin, mon amour. xo», dévoile Justin sur Instagram lors de la Saint-Valentin.



«Thinking back to our kiss on the ice and snuggle in the woods a few months ago... ❤️ Love is all around. Happy Valentine’s Day, everyone!

🥰

Bisou et câlin glacés! ❤️ Joyeuse St-Valentin à toutes et à tous!», ajoute la Première dame via ses réseaux sociaux.





Le week-end dernier, le couple soulignait avec amour l'anniversaire de leur petite Ella-Grace Margaret Trudeau, qui soufflait ses 12 bougies.





En juillet dernier, une vidéo de Justin Trudeau et Sophie Grégoire s'embrassant maladroitement est bien vite devenue virale, alors que tout le monde se demandait si les amoureux filaient toujours le parfait bonheur?!

Pssst! Découvrez les 10 plus belles photos de Justin Trudeau avec ses enfants!



