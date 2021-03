Justin Trudeau souligne avec amour les 7 ans de son fils Hadrien

Hadrien Grégoire Trudeau (né le 28 février 2014 ), souffle ses 7 bougies aujourd'hui!

Pour l'occasion, notre cher premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a voulu souligner la fête de son petit prince en partageant d'adorables photos via ses réseaux sociaux.

«C’est l’anniversaire de ce jeune homme aujourd’hui, et il a 7 ans. C’est difficile à croire... mais le temps passe vite quand on s’amuse, et il sait certainement comment s’amuser. Je t’aime, Hadrien!», dévoile Justin sur Instagram.

N'oubliez pas de faire défiler à gauche pour découvrir toutes les photos du carrousel!





Sophie Grégoire Trudeau a d'ailleurs publié la semaine dernière une magnifique photo de son époux et de leurs trois enfants sur Instagram.



Le 14 février dernier, les amoureux ont profité de la fête de l'amour avec un grand A pour se déclarer leur flamme, partageant du même coup de superbes photos ensemble.

Pssst! Découvrez les 10 plus belles photos de Justin Trudeau avec ses enfants!



