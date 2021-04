Kaïn annonce une formidable nouvelle!

Kaïn a annoncé une grande nouvelle, aujourd'hui sur les réseaux sociaux : le groupe lance une bière à son image en collaboration avec une microbrasserie québécoise!

La bière se nomme Kaïn - Yé midi kek part. Il s'agit du titre de l'une des chansons figurant sur l'album Je viens d'ici, sorti en 2019.

Pour lancer cette bière blonde de haute fermentation, Kaïn a fait confiance à la Microbrasserie St-Arnould de Mont-Tremblant.

Voici la publication du populaire groupe québécois annonçant l'arrivée de la bière Yé midi kek part sur les tablettes :

« Après plusieurs mois à travailler à trouver LA recette parfaite, on est vraiment contents de vous annoncer notre collaboration avec la Microbrasserie St-Arnould de Mont-Tremblant pour la création de la bière Yé midi kek part! 🍻



La bière artisanale Yé midi kek part est une bière blonde de haute fermentation (Ale) agrémentée d’un houblonnage à cru pour un goût et des arômes des plus satisfaisants.



La distribution est déjà débutée à l'échelle du Québec! Vous pourrez vous procurer 'Yé midi kek part' dès cette semaine en canettes de 473ml dans vos épiceries préférées.



Dites-nous où vous la trouvez et envoyez-nous vos photos!

À la bonne vôtre!! 🔥🍻 »

Avez-vous envie d'y goûter?

Dans le même ordre d'idées, Marc Dupré a récemment annoncé qu'il avait fait l'acquisition d'une église qu'il transformera en microdistillerie!

La magnifique chapelle, construite en 1870, est située à Magog. Cet endroit sera revampé et transformé afin de permettre à Marc Dupré et son partenaire d'affaires, Francis Delage, de rassembler toute la production de Cherry River sous un même toit.

Vous aimerez aussi: