Karine Vanasse est notre étoile du jour!



La célèbre comédienne a révélé de nouvelles photos professionnelles, ce week-end, sur Instagram!



La vedette rayonne devant la lentille de la talentueuse photographe Andréanne Gauthier dans une superbe tenue chic et glamour. Toute une équipe s'est aussi impliquée pour faire briller la star, dont la maquilleuse et coiffeuse Valeria Amirova et la styliste Emmanuelle Rochon. Le résultat est absolument splendide



Voici les magnifiques portaits révélés par la star sur Instagram :



Elle est magnifique, n'est-ce pas?

Rappelons que Karine Vanasse tient la vedette de la série Cardinal, dont la grande finale a été diffusée plus tôt cette année à Super Écran. Vous pouvez voir ou revoir les 4 saisons de ce thriller policier dès maintenant sur Crave!



La populaire actrice prêtera bientôt sa voix à un personnage du nouveau film d'animation Félix et le trésor de Morgäa, qui prendra l'affiche au Québec au début 2021.





