Karine Vanasse : un message inspirant pour la Journée internationale des femmes

Karine Vanasse nous a touché droit au coeur, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce lundi.

La populaire actrice a adressé un message à toutes les femmes sur sa page Instagram.

« En mettant le « ou » de côté et en assumant que je peux être deux choses qui semblent être opposées et qu’une caractéristique ne diminue pas la force de l’autre ; je me donne le droit d’être émotive ET réfléchie. D’être sensible à l’autre ET de ne pas perdre confiance en mon intuition, en mon intelligence. De me sentir vulnérable ET forte de toutes les ressources que j’ai en moi. Et toi, tu te donnes le droit d’être quoi ? », a-t-elle écrit sous sa publication.



Voyez les superbes images réalisées par Malina Corpadean ci-dessous :



Elle est tellement inspirante!



Rappelons que Karine Vanasse tiendra la vedette de la nouvelle série Après, produite par Anne Boyer et Michel D’Astous.

Voici le synopsis officiel du drame qui sera disponible sur l'Extra de Tou.tv au printemps 2021 : « À la suite d’un drame que personne n’a pu prévoir ni éviter, et qui est pourtant de plus en plus commun dans nos sociétés occidentales, les habitants de Lac Sabin, une petite localité des Laurentides, devront apprendre à survivre, à se reconstruire, à revivre, et même à tenter de comprendre l’irréparable. Mais est-ce possible dans les circonstances? Si oui, comment? Y arriveront-ils tous? »

Pour ce rôle, la vedette est devenue rousse. Son nouveau look, créé par le coiffeur David D'Amours, lui va à ravir!



