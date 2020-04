Katherine Levac et Karelle Tremblay se confient sur leurs débuts en vidéo!

Katherine Levac et sa blonde, la comédienne Karelle Tremblay, se sont confiées sur leurs débuts amoureux dans une nouvelle vidéo!

Les deux stars sont en vedette dans la nouvelle capsule Courrier recommandé d'Urbania, qui invite les personnalités publiques à piger des questions personnelles et à y répondre honnêtement devant la caméra.

Au fil des réponses, on apprend entre autres que Katherine Levac ne pensait jamais tomber en amour avec « une actrice de 24 ans » qui a des tattoos sur les mains! L'humoriste parle aussi de ce que sa relation avec Karelle Tremblay lui a apporté jusqu'à maintenant.

Un moment touchant, drôle et authentique qui mérite d'être vu :

Elles sont adorables et ont l'air très complices!

On lève notre chapeau à Urbania, qui réussit à obtenir des confidences surprenantes des vedettes grâce à ce concept intimiste! Au cours des capsules précédentes, on a entre autres eu droit à un face à face entre Marie-Mai et Maripier Morin, qui ont découvert qu'elles se ressemblaient beaucoup sur plusieurs points!

En ce qui concerne Katherine Levac et Karelle Tremblay, on a appris qu'elles étaient en couple l'été dernier pendant un spectacle de la célèbre rouquine. Elles ont ensuite fait la couverture du Elle Québec du mois d'avril 2020. Si vous n'avez pas encore vu les superbes photos, c'est par ici!

