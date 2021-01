Katherine Levac s'exprime sur l'affaire Gilbert Rozon

Katherine Levac s'est exprimée sur l'affaire Gilbert Rozon, cette semaine, en entrevue avec La Presse.

La récente vague de dénonciations lui a permis « d'ouvrir les yeux sur plusieurs comportements qu'elle avait toujours jugés normaux ».



« Je me suis rendu compte que le fait qu’on m’avertisse de ne jamais me retrouver seule dans une loge avec Gilbert Rozon, puis de le rencontrer pour la première fois et de me dire ‟ce monsieur me fait super peur, mais c’est normal, c’est ça la vie”... ben ce n’était pas normal. Voyons, c’est inacceptable ! », a-t-elle confié.



D'autres vedettes ont commenté l'acquittement de Gilbert Rozon en décembre dernier, dont Nathalie Simard et Marie-Chantal Toupin.



Rappelons que Katherine Levac est l'animatrice de la nouvelle saison de L’amour est dans le pré. Le premier épisode sera diffusé la semaine prochaine, le jeudi 14 janvier dès 20h.



D'ici là, on vous invite à découvrir qui sont les 5 agriculteurs de la nouvelle saison de la populaire émission. Âgés entre 25 et 59 ans, ces bourreaux de travail se lancent dans cette expérience enivrante dans l’espoir de trouver l’amour!



Vous aimerez aussi :