Kevin Bazinet est en deuil : son oncle Gilles Bazinet est décédé. Ce dernier s'est malheureusement enlevé la vie pendant les Fêtes.

Le populaire chanteur a révélé la mauvaise nouvelle sur son compte Instagram officiel. Il en a profité pour rappeler aux personnes qui vivent des moments difficiles d'aller chercher de l'aide.



« Je veux prendre un instant pour vous faire part d'une triste nouvelle. Mon oncle Gilles Bazinet, le petit frère de mon père, s'est suicidé dans le temps des Fêtes. En tout temps, mais encore plus en ces temps difficiles, il faut communiquer avec nos proches ou aller chercher de l'aide quand ça ne va pas. Quand on ne va vraiment pas bien en dedans, on a l'impression que rien ne pourra changer ça. Mais parfois dans ce temps-là, on ne sait plus ce qui est bon pour nous. Soyons forts et unis. Repose en paix, Gilles. Nous t'aimerons toujours », a-t-il écrit.

Instagram @kevbazinet

Instagram @kevbazinet



On envoie toutes nos pensées à Kevin Bazinet, son frère Bobby Bazinet et leur famille pendant ce moment difficile.



Vous aimerez aussi :