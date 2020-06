Khate d'OD Afrique du Sud est magnifique sans maquillage!

Avant même de sortir du lit, ce matin, Khate d'Occupation Double Afrique du Sud a tenu à s'adresser à ses milliers d'abonnés.

La star de télé-réalité a filmé une série de vidéos qu'elle a ensuite publiées dans sa story Instagram. Les images, captées dans le confort de sa chambre, nous montrent donc la belle Khate sans maquillage. Résultat : elle est magnifique!

Voici les images en questions :

Story Instagram de Khate Lessard

En plus de nous montrer son joli minois au naturel, la jeune femme trans avait un message important pour les futures candidates d'Occupation Double Chez nous. : osez vous inscrire, qu'importe votre taille, votre poids, votre couleur ou votre différence!

Voici ce qu'a déclaré Khate sur l'importance de la diversité à OD :

« Je veux juste mettre de quoi au clair avec vous autres, OK? Si j’ai réussi à entrer à OD, genre vous êtes capables aussi! Genre allô diversité, OK? Fait que si t’es différent, tu penses que t’es pas capable de rentrer à Occupation Double, que t’es pas capable de trouver l’amour, ce n’est pas vrai! Tu vas aller passer les auditions, tu vas te botter le c*l et tu vas prouver que tu as ta place. On s’entend que si on était capable de mettre une fille avec un pénis sur le show, ils sont capables de mettre n’importe quoi d’autre, OK? (rires) Clairement! Moi j’ai confiance en ce qu’il y ait quelque chose de super incroyable encore cette année et ça me tente de voir ça! De la vraie télé avec du vrai monde! »

Le message de Khate vous parle? Rendez-vous sur le site de la télé-réalité dès maintenant pour auditionner en ligne!

Et pour tout connaître de la prochaine édition d'Occupation Double, c'est par ici!

