Kim Lévesque-Lizotte: un hommage touchant à Éric Bruneau pour sa fête

Kim Lévesque-Lizotte nous a fait craquer, aujourd'hui, en partageant un touchant hommage à celui qui partage sa vie!

Comme vous le savez, la star québécoise est en couple avec Éric Bruneau. Et en ce mardi 21 avril, c'est l'anniversaire du beau comédien!

Afin de souligner cette journée importante, Kim Lévesque-Lizotte a publié une photo de son amoureux accompagnée d'un adorable message.

Voici la publication en question :

« C’est la fête de ce beau taureau en confinement, mon partner in crime, mon sauvage des réseaux sociaux, ce papa magnifique, cet amoureux pour qui mon cœur ne cesse de battre avec les années »

Awwww! Ils sont trop beaux, ces deux-là! On souhaite un joyeux anniversaire à Éric Bruneau!

Rappelons que lui et Kim Lévesque-Lizotte sont ensemble depuis près de 7 ans. Ils sont les heureux parents de la petite Marguerite, née le 8 juin 2018.

Dans un autre ordre d'idées, l'autrice de la populaire série Les Simone a récemment partagé un texte dans lequel elle nous suggère des idées pour passer le temps pendant le confinement.

En plus d'être brillamment imagé, le message est magnifique et inspirant :

« Restez à la maison.

Racontez-vous votre enfance.

Remémorez-vous votre rencontre, vos débuts.

Faites trop des siestes.

Faites de la peinture à doigts.

Assemblez un meuble Ikea.

Bougez les meubles du salon.

Écoutez Finding Nemo.

Ressortez votre Wii et faites semblant de jouer au tennis.

Faites l’amour au gros soleil en plein après-midi.

Faites une soirée karoké, et chanter ben du Céline.

Jouez à scattergories et à la boulette.

Dansez dans la cuisine sur la compagnie créole.

Binge watcher Passe-Partout ou The Office.

Lisez un livre dans le bain.

Frenchez dans la douche.

Buvez un verre de trop ensemble.

Dormez collés.



Aimez-vous.

On vous demande d’arrêter le temps.

On vous demande de vous retrouver.

Pour sauver les autres, histoire qu’eux aussi, puissent aussi profiter de cette pause de performer. »

