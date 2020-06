Kim Rusk publie une magnifique photo de son amoureux et sa petite fille!

Oh, là, là! On a des coeurs dans les yeux!

Kim Rusk vient de nous coller le plus grand des sourires au visage en partageant une photo des plus adorables de son amoureux et sa petite fille via Instagram!



«Pincez-moi quelqu’un ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ @jeremiecapony», dévoile la belle animatrice, visiblement charmée par ce portrait idyllique de sa petite famille!





Il faut dire que la petite Billie est mignonne à souhait alors qu'elle dévore complètement son melon d'eau et profite des premiers rayons de l'été qui s'approche à grands pas!



Instagram Kim Rusk



À notre plus grand bonheur, voici quelques craquants clichés de la petite princesse de Kim et Jérémie Capony!





Pssst! Découvrez ce que vos vedettes préférées ont fait pendant le week-end!



Vous aimerez aussi: