L'actrice Eliane Gagnon est enceinte de son deuxième enfant!

Eliane Gagnon annonce une formidable nouvelle en cette dernière semaine de février : elle attend un enfant!

Il s'agira du deuxième bébé de la comédienne... et c'est une petite fille!

Avec la grande annonce, la star québécoise a dévoilé une première photo de son baby bump.

Voici la mignonne publication d'Eliane Gagnon :

« Il y a beaucoup de choses qui changent quand on porte la vie. C’est très rare mais j’ai peu de mots, à part peut-être juste envie de remercier la vie et mon amoureux qui a gentiment contribué à la conception d’une belle petite fille d’amour ainsi qu’à embellir ma réalité. Précieux, ce rêve-là...et ma bedaine qui a solidement poppé hier! ❤️✨ #bebefille #bebedeux #bellenouvelle #pregnant24weeks #gettingbigger #pregnant #gratitude #privilege #canthideitanymore #santé #maternité »

On est tellement heureux pour Eliane et son amoureux, Fred!

Les tourtereaux ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon, en novembre 2018. Le bambin se prénomme Éloi :

Une magnifique famille sur le point de s'agrandir!

La semaine dernière, Eliane Gagnon rendait d'ailleurs hommage à son amoureux sur Instagram. Celle qui a marqué toute une génération avec son rôle de Kim dans Ramdam a remercié la vie d'avoir ramené son beau Fred sur son chemin :

« Maudit que je l’aime c’te beau Fred-là! La ride de notre union n’a pas toujours été ce beau fleuve tranquille, mais aujourd’hui, on est heureux en TA d’être dans la même barque! 😂 Le meilleur est à venir, comme on dit, sauf que le moment présent est pas désagréable non plus... (on est pas à Rimouski!) Profitons-en pendant qu’on est encore capable. Merci la vie de t’avoir ramené, après 10 ans sans avoir de tes nouvelles. J’aime notre histoire, je t’aime toi, aussi. ❤️ #throwback #touriste #love #basdufleuve #blondie #2019 #valentin #happyhearts #hapinessisblue »



Karine Paradis



On leur souhaite tout le bonheur du monde!

