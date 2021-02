L'humoriste Simon Gouache est papa et partage une adorable photo!

On craaaaaque!

Simon Gouache vient de nous coller le plus gros des sourires aujourd'hui! Eh oui, le sympathique humoriste a partagé une photo des plus craquantes de son nouveau-né via ses réseaux sociaux, dévoilant du même coup qu'il connaissait pour la toute première fois les joies de la paternité.

«Maëla Gouache 17/02/2021», dévoile-t-il tout simplement sur Instagram avec une mignonne photo de sa petite princesse qui dort paisiblement.

Elle est adorable, n'est-ce pas?





Évidemment, en quelques secondes, les félicitations ont fusé de toutes parts et l'humoriste a croulé sous les compliments alors que tout le monde contemplait la superbe binette de sa petite Maëla, qui est née le 17 février dernier.

Tous nos voeux de bonheur à Simon et son amoureuse Myriam! On vous envoie beaucoup de bonheur!



Karine Paradis

Au rayon des bonnes nouvelles de la cigogne, on apprenait hier que Marilyne Moreau de l'émission Barmaids était maman pour la deuxième fois. Le chanteur William Cloutier de Star Académie 2021 a lui aussi connu de grandes joies la semaine dernière avec la venue au monde de son deuxième enfant.



