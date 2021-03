L'influenceuse Priscilla Ventura est maman pour la troisième fois

La cigogne est passée!

Eh oui, la jolie influenceuse et vlogueuse Priscilla Ventura (qu'on a d'ailleurs pu connaître grâce au magazine Édition Papier) connaît à nouveau les joies de la maternité. C'est via ses réseaux sociaux que la populaire maman, suivie par 131 000 personnes via Instagram, a dévoilé la grande nouvelle à ses abonnés:



«Bienvenue parmi nous Madison 🤍», dévoile-t-elle d'entrée de jeu, collée à son nouveau-né et à son mari Emmanuel.



Priscilla ajoute:

«Premièrement, je veux vous remercier pour vos messages 🤍 On est sur un petit nuage @heyemmanventura et moi! Si vous suivez notre petite famille sur YouTube depuis un moment, vous savez que ç'a été tout un défi pour avoir notre petite Madison et c’est difficile à croire qu’elle est parmi nous et si parfaite! Depuis le début on partage les hauts et les bas et c’est pourquoi il était important pour moi de continuer à vous partager cette aventure qui continue ✨ La partie 1 de mon accouchement est en ligne sur notre chaîne YouTube (La famille Ventura) Bref, je suis reconnaissante que vous fassiez partie de notre famille!»





24 heures plus tard, la maman de la famille Ventura a déjà publié une vidéo de son accouchement via sa chaîne YouTube et une page Instagram a déjà été créée pour la nouvelle venue dans la famille.





D'ailleurs, Priscilla et Emmanuel sont déjà parents des adorables Marianna-Rose et Ezekiel!





Tous nos voeux de bonheur à la petite famille. On vous envoie beaucoup d'amour!



Vous aimerez aussi: