La cause du décès de François Jean des BB révélée

François Jean, l'ex-batteur et percussionniste du groupe culte Les BB, est décédé ce lundi.



On apprend aujourd'hui via TVA Nouvelles que ce dernier serait décédé d'une cause naturelle.



Le célèbre musicien laisse dans le deuil son épouse Mélissa Nadeau et sa jeune fille Frédérique. Mélissa Nadeau tient d'ailleurs à remercier les nombreux fans de François Jean pour les témoignages d'affection, ainsi que ses amis et collègues qui ont partagé sa vie, la scène et les studios, pendant cette vie dédiée au service de la musique d'ici.



Depuis cette triste annonce, de nombreuses personnalités ont exprimé leur tristesse sur les réseaux, dont la chanteuse Marie Carmen, qui a partagé la vie du musicien pendant une dizaine d'années. Lisez son touchant témoignage ici.



Encore une fois, l'équipe d'enVedette envoie ses condoléances à la famille de François Jean, ainsi qu'à ses amis et ses proches, pendant cette période difficile.



