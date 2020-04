﻿La conjointe de Pierre Karl Péladeau dévoile de magnifiques photos de son baby bump!

La cigogne va bientôt se pointer le bout du nez chez les Péladeau-Bourbeau!

Eh oui, Pierre Karl Péladeau et sa conjointe Pascale Bourbeau vivent un grand bonheur puisqu'un petit garçon verra le jour à la mi-juin prochaine, faisant la joie de ses futurs parents!

Sur Instagram, Pascale Bourbeau a dévoilé de magnifiques photos de son joli ventre arrondi!

«Malgré la tempête et le chaos qui se passent dans le monde, je vis un grand bonheur intérieur🙏🤰👶 Amour et gratitude🙏❤️», dévoile-t-elle.

(N'oubliez pas de faire défiler à gauche!)



Depuis l'an dernier, PKP file le parfait amour avec Pascale Bourbeau, une ancienne mannequin devenue chanteuse! Eh oui, Pascale Bourbeau, alias Pascale B, a été mannequin pendant 10 ans à l'international (travaillant pour Calvin Klein, Givenchy et Ogilvy, puis posant pour plusieurs publications) avant de se consacrer à sa deuxième passion, la musique! Aujourd'hui, la belle a deux albums à son actif, Dreamcatcher et Desert Soul, et la chanteuse a notamment travaillé avec Luc Plamondon et John Helliwell, de Supertramp.





On se souvient que PKP et Pascale avaient fait une première apparition remarquée sur le tapis rouge du gala le plus glamour du Québec, en mai 2019! En effet, le président et chef de la direction de Québecor s’était présenté avec son amoureuse des derniers mois sur le tapis rouge du Gala Artis et le couple était tout sourire!





Il s'agira d'une quatrième enfant pour Pierre Karl Péladeau, qui est déjà père de trois enfants issus de relations précédentes: Marie, 20 ans, Thomas, 14 ans et Romy, 11 ans (qu'on a pu voir aux côtés de son père sur le tapis rouge de Révolution récemment)!



