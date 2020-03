La conjointe de Pierre Karl Péladeau dévoile son joli baby bump!

Le temps des couches va bientôt se repointer le bout du nez chez Pierre Karl Péladeau!

Cette semaine, PKP et sa conjointe Pascale Bourbeau annonçaient la plus belle des nouvelles: la cigogne leur livrera bientôt leur tout premier enfant! Eh oui, un petit garçon verra le jour à la mi-juin prochaine, au grand bonheur de ses futurs parents.



«Je suis très excité! Pascale et moi suivons attentivement cette grossesse. Tous les matins et tous les soirs, je transmets mes ondes positives au bébé en touchant le beau petit ventre de Pascale!», a confié Pierre Karl en entrevue au magazine 7 Jours.

«Toutes les échographies nous montrent un petit être humain bien en forme. C’est attendrissant d’entendre son cœur qui bat. Il bouge déjà beaucoup. Pour ce qui est du prénom, nous en avons plusieurs en tête, qui s’inspirent de nos familles!»





Sur Instagram, Pascale Bourbeau a dévoilé un cliché des plus adorables, dévoilant son joli ventre arrondi!

«Très heureuse de ma grossesse qui se passe très bien. Pierre Karl et moi sommes très heureux d’annoncer la venue de notre petit garçon en juin🤰👶❤️», annonce-t-elle.





Depuis l'an dernier, PKP file le parfait amour avec Pascale Bourbeau, une ancienne mannequin devenue chanteuse! Eh oui, Pascale Bourbeau, alias Pascale B, a été mannequin pendant 10 ans à l'international (travaillant pour Calvin Klein, Givenchy et Ogilvy, puis posant pour plusieurs publications) avant de se consacrer à sa deuxième passion, la musique! Aujourd'hui, la belle a deux albums à son actif, Dreamcatcher et Desert Soul, et la chanteuse a notamment travaillé avec Luc Plamondon et John Helliwell, de Supertramp.



Karine Paradis



On se souvient que PKP et Pascale avaient fait une première apparition remarquée sur le tapis rouge du gala le plus glamour du Québec, en mai 2019! En effet, le président et chef de la direction de Québecor s’était présenté avec son amoureuse des derniers mois sur le tapis rouge du Gala Artis et le couple était tout sourire!



Il s'agira d'une quatrième enfant pour Pierre Karl Péladeau, qui est déjà père de trois enfants issus de relations précédentes: Marie, 20 ans, Thomas, 14 ans et Romy, 11 ans (qu'on a pu voir aux côtés de son père sur le tapis rouge de Révolution récemment)!



